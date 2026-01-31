AFRICA ECO RACE Africa Eco Race, tappa 5: Thomas Marini è 3° nello stage e 3° nella generale Terza posizione per il sammarinese Thomas Marini nella quinta tappa dell'Africa Eco Race, l'ultima prima del giorno di riposo: i distacchi, tra le moto, restano minimi. La frazione la vince il tedesco Gallas, il francese Lepan resta in vetta alla generale

L'ultima tappa marocchina dell'Africa Eco Race – prima dell'unico e meritato giorno di riposo del Rally Raid – sorride a Thomas Marini che chiude la prima parte sul gradino più basso del podio nella classifica generale delle moto, a ridosso dei primi della classe. Il pilota sammarinese non può più essere considerato una sorpresa, ma anzi uno dei grandi favoriti per il successo finale. Anche nella quinta tappa – 768km che hanno portato la carovana da Khnifiss a Dakhla – Marini centra un prestigioso terzo posto, in sella alla sua Husqvarna 450. 2'31'' di ritardo da Kevin Gallas, vincitore di giornata. Il tedesco – alfiere Yamaha - si è preso di forza il quinto stage, recuperando quasi un minuto e mezzo a Jean-loup Lepan. E così alla vigilia del “rest day” la generale delle due ruote resta cortissima: Lepan comanda con appena 25 secondi di vantaggio su Gallas, 1'01 su Marini e 2'40 sul campione in carica Jacopo Cerutti, quarto con l'Aprilia. Questi margini sottilissimi promettono suspense intensa e spettacolo garantito per la seconda metà della gara.

Tutto più definito invece tra le auto: la quinta tappa va al francese Housset ma in classifica è tripletta belga con Van Pollaert su MD Optimus davanti a tutti. 25 minuti su Femont, 35 su Lambilliotte. Domenica l'Africa Eco Race lascerà il Marocco per approdare in Mauritania.

