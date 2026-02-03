RALLY Africa Eco Race, tappa 7: Gallas prende il comando, Marini sempre 2° Il tedesco vince e ora è primo con 6' 12" sul sammarinese. Nelle auto Pollaert fa il vuoto.

La tappa 7 dell'Africa Eco Race lascia Thomas Marini al 2° posto della generale delle moto, allontanandolo però dalla vetta. Ora occupata da Kevin Gallas che dopo le difficoltà nella 6ª frazione fa sua la Chami-Aidzidine – battendo per 18” Wiedemann - e diventa il nuovo capoclassica con 6' 12” sul pilota sammarinese, terzo di giornata. Partito con poco meno di 2' di ritardo da Lepan, al pari del francese Marini paga alcuni problemi di navigazione, dovendo tornare indietro per recuperare un waypoint mancato. 7' 49” il disavanzo di giornata tra Gallas e Marini, mentre Lepan paga quasi un quarto d'ora di ritardo e ora chiude il podio della generale a 9' 40”.

Nelle auto invece è sempre più un assolo di Pol Van Pollaert: il capoclassifica fa sua la tappa con 7' 21” su Lafay e 10' 50” su Gerard e, complici i tracolli di Femont e Lambilliotte, fa il vuoto nella generale. Ora il belga ha 49' 38” sul suo primo inseguitore, Gerard, mentre Femont, lontano 55' 42”, è l'unico altro pilota con meno di un'ora di ritardo.

