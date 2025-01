AFRICA ECO RACE 2025 Africa Eco Race: vince Jacopo Cerutti davanti a Botturi Il pilota dell'Aprilia recupera nell'ultima tappa lo svantaggio dal connazionale conclude davanti la gara.

Africa Eco Race: vince Jacopo Cerutti davanti a Botturi.

Jacopo Cerutti ha vinto l'edizione 2025 dell'Africa Eco Race. Il pilota dell'Aprilia si aggiudica la gara nata sullo storico percorso della Parigi-Dakar e può festeggiare un successo incredibile arrivato solo nell'ultima tappa anche per la grandissima concorrenza del connazionale Alessandro Botturi. Il pilota della Yamaha era al comando della classifica generale prima dell'ultima tappa con appena 9 secondi di vantaggio. Cerutti, che aveva conquistato il successo nella tappa 10 del giorno precedente, è partito davanti al rivale. Una lotta km dopo km nella quale la differenza l'ha fatta anche la sorte, con il pilota bresciano rallentano da una rete finita nella ruota posteriore. Cerutti ha conquistato la vittoria di tappa con 35 secondi di vantaggio, completando in questo modo il sorpasso nella classifica generale. Sul terzo gradino del podio il francese Guillaume Borne. Nell'albo d'oro si conferma Jacopo Cerutti, per il pilota dell'Aprilia è la seconda vittoria consecutiva all'Africa Eco Race.

"Sono felicissimo per la mia vittoria ovviamente, - ha detto Jacopo Cerutti - soprattutto per il team, tutti quanti se lo meritavano, abbiamo avuto un po' di sfortuna in queste due settimane, ma le ha avute anche Alessandro Botturi, c'è molto rispetto tra di noi e comunque per quanto cuore e grinta ci mette tutti gli anni si meritava anche lui di vincere, purtroppo non si può fare un pari merito. Qualcuno doveva vincere, sono felice che è successo a me, ma sono dispiaciuto per lui, se lo meritava tanto, è un grande"

Nelle auto trionfa Benoit Fretin, il pilota francese si aggiudica la classifica finale davanti al connazionale Pierre Lafay e l'olandese MartijnVan Den Broek. Per Fretin è il primo successo all'Africa Eco Race, che nelle auto ha visto sempre vittorie di piloti francesi ad eccezione del 2016 e del 2017.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: