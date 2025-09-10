Al Campo Bruno Reffi le sfide virtuali MotoGp

Virtual Grid pronti alla sfida, al Campo Bruno Reffi di San Marino l’evento, promosso dalla Segreteria di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino in sinergia con la Federazione Motociclistica Sammarinese, ha dato l'opportunità ai fan di mettersi alla prova con simulatori Moto Trainer dando vita a vere e proprie sfide di velocità e, per i più abili, di sfidare i piloti del Motomondiale. Diversi i piloti presenti categorie Moto 3, Moto 2 e Moto E : Luca Lunetta, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Luca Bernardi, Celestino Vietti, Riccardo Rossi, Tony Arbolino, Thomas Marini. Tra loro anche Manuel Poggiali, Mattia Pasini, e Michele Pirro. Tra speranze e aspettative le sensazioni dei piloti sulla gara di Misano.







