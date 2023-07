Al Legend 2023 si festeggia il 30^ anniversario della Subaru Impreza Gruppo A

Dopo che il binomio Best e Rallylegend, nel 2022, aveva prodotto un evento unico, in cui Hollie McRae premiava Kalle Rovanpera per essere diventato il più giovane campione del mondo di rally, record appartenuto fino a quel momento dall’indimenticabile Colin, tutti si chiedevano che cosa si potesse fare di più. Ecco, quindi, che al 21° Rallylegend avverrà nuovamente qualcosa di incredibile: la riunione delle iconiche e indimenticabili Subaru Impreza 555 ex ufficiali prodotte da Prodrive, che hanno visto alla guida tutti i più grandi campioni degli anni ’90. Se ne contano già più di quindici nella lista dei partecipanti, compresa quella appartenente alla famiglia McRae, la mitica L555BAT, oltre a quelle che hanno visto alla guida i mitici Carlos Sainz, Piero Liatti, Richard Burns, Miki Biasion e Simon Jean-Joseph, solo per citarne alcuni: il tutto avvicina molto questa riunione a un sogno. Hollie McRae sarà per il secondo anno consecutivo Special Guest di Best e madrina di Rallylegend: sarà lei a dare il via e a sventolare la bandiera a scacchi a Jimmy McRae, che sarà alla guida della L555BAT, ad Alister McRae con la L555REP, che fu di Carlos Sainz e infine al giovane Max McRae con la N555WRC di Piero Liatti.