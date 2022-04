Al Mugello la "prima" del Porsche Club GT Doppietta bolognese nel primo appuntamento della gara monomarca riservata alle Porsche: Franceschi vince nella Tubi Style GT3, Formato nella Panta GT4. Gli altri leader sono Locanto (DSW 991Cup), Rigo (Sparco 997Cup) e Grossi (Goodyear GT3 RS).

Sono i continui saliscendi del Mugello ad inaugurare la stagione 2022 del Porsche Club GT, gara monomarca della casa tedesca nata 91 anni fa a Stoccarda e – da decenni – al top delle corse automobilistiche. In Toscana si è aperta la 3^ edizione con sfide al limite in tutte le categorie, a suon di duelli e giri veloci. E che hanno premiato, nella Tubi Style GT3 riservata alle Porsche stradali, l'esordiente Alfredo Franceschi con la 991. Vittoria al fotofinish per il 29enne bolognese che ha battuto il campione in carica Davide Zumpano per soli 92 millesimi. Terzo posto conquistato da Enrico Di Leo. Bologna che festeggia pure nella categoria Panta GT4 grazie a Vincenzo Formato. Il già vice-campione dello scorso anno, al volante di una Cayman, ha regolato sul finale il bergamasco Enrico Zanchi che si era imposto in Gara1. Sul podio anche Devid Vesprini con la 997S. Gli altri leader – dopo il primo round del Mugello - sono Diego Locanto, Martino Rigo e Aldo Grossi. Tutti proveranno a difendere il primato nel secondo appuntamento del Porsche Club GT, in programma a Franciacorta nel weekend del 28-29 maggio.

