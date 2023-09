SERIE C Al Pescara basta un tempo, Juve NG ko 3-1 Gli abruzzesi la chiudono in fretta con la doppietta di Cuppone e Accornero, nella ripresa accorcia Guerra.

Al Pescara basta un tempo per rendere amaro il debutto assoluto nel Girone B della Juventus Next Gen, che nella ripresa riesce solo a entrare in tabellino. 3-1 cominciato col suicidio di Huijsen: l'uscita dall'area è goffa e Milani ne approfitta, vincendo anche il contrasto con Stivanello e consegnando a Cuppone la palla del vantaggio. Difesa bianconera sorpresa anche sul perfetto filtrante di Tunjov, Accornero ringrazia, controlla e converge per il raddoppio.

A stretto giro arriverebbe pure il terzo, qui però Cuppone è in fuorigioco sull'assist di Merola e non se ne fa nulla. Per poco comunque, perché sul traversone di Milani ii duo Stivanello-Huijsen va di nuovo in tilt e ancora Cuppone ha la strada spianata verso la doppietta, stavolta regolare.

Con la ripresa il Pescara si placa, la Juve alza subito il baricentro e già al 54° accorcia con Guerra, che anticipa di testa l'uscita di Plizzari capitalizzando l'asse Mulazzi-Stivanello. Ma di fatto finisce qui: l'occasione per riaprirla arriva giusto su un cross di Nonge ancora per Guerra, che però si tiene in canna doppietta e rimonta svirgolando il mancino.

