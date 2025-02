RALLY RAID Al-Rahji, dopo la Dakar arriva anche il trionfo all'Hail Rally

Un 2025 da incorniciare per Yazeed Al-Rahji. Il saudita, fresco vincitore della Dakar per la prima volta in carriera, conferma lo straordinario momento di forma conquistando anche l'Hail Toyota International Rally. Una gara che si è svolta attorno alla città di Hail, appunto, attraversando diversi terreni tra cui il vasto deserto di Nafud Al-Kabir famoso per le alte dune di sabbia. Oltre 100 iscritti nelle varie categorie e nomi di tutto rispetto. Su tutti lo stesso Al-Rahji che – al volante della sua Toyota del team Overdrive – si è imposto per l'ottava volta nella storia di questa corsa. Alle sue spalle l'argentino Juan Cruz Yacopini, compagno di squadra e reduce da un prestigioso settimo posto alla Dakar. Sul gradino più basso del podio un altro saudita, beniamino di casa: Dania Akeel, sempre su Toyota.

Tra le moto, invece, è stato un dominio del giovane britannico Alex McInnes. Dopo la seconda posizione nel prologo, l'alfiere Husqvarna ha conquistato le due tappe in programma vincendo con più di un quarto d'ora di vantaggio su Mohammed Al Balooshi e Abdyllah Lanjawi. L'Hail, oltretutto, era la prova inaugurale di numerosi campionati riservati al rally raid come il Cross-Country Bajas e il Saudi Toyota Desert Championship.

