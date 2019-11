RALLY Al Tuscan si assegna il titolo tricolore In toscana si corre l'ultima prova del campionato italiano

A contendersi il titolo, quattro piloti, Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Andrea Crugnola e Luca Rossetti. Dopo le prime 6 prove speciali, al comando c'è Umberto Scandola che al volante di una Hyundai ha un vantaggio di 6 secondi e 8 decimi su Andrea Crugnola. Terzo posto provvisorio per Luca Rossetti, staccato di oltre 7 secondi. In ritardo Simone Campedelli che nell'ultima speciale ha perso oltre 20 secondi, scivolando in quinta posizione. Nel pomeriggio sono in programma le ultime due prove cronometrate.



