Al via il 105^ Targa Florio: occhi puntati sulle WRC

E' una delle corse automobilistiche più antiche al mondo, è “la classica delle classiche”: tutto pronto per l'edizione numero 105 del Rally Targa Florio. Saranno 188 le vetture che si daranno battaglia sugli asfalti siciliani con la novità rappresentata dal Targa Florio WRC. Davanti a tutti le due Hyundai ufficiali del belga Thierry Neuville – vicecampione del mondo – e del giovane norvegese Ole Christian Veiby. Le rosso-viola sudcoreane saranno una delle grandi attrazioni della gara, così come la sfida sempre aperta per il Campionato Italiano Rally. Il “Targa” è infatti il terzo appuntamento del tricolore, più che mai aperto in questo 2021. Davanti a tutti – sia per l'Assoluta che per l'Asfalto – c'è la Skoda Fabia di Stefano Albertini, secondo nell'ultima edizione e tra i grandi favoriti. Proveranno l'attacco al vertice sia l'irlandese Craig Breen, dopo il successo ottenuto al Sanremo, che Fabio Andolfi reduce da due podi nei primi due round del CIR. A caccia della rimonta dopo un brutto start, invece, Giandomenico Basso – che ancora non ha mai vinto al Targa Florio – ed il campione in carica Andrea Crugnola, al contrario l'ultimo ad alzare il trofeo al cielo nella provincia di Palermo.

Nella schiera di R5 attese alla partenza c'è sicuramente la Polo dell'idolo locale Totò Riolo, navigato da Maurizio Marin con il quale ha centrato due successi nel 2002 e 2005. Il pluricampione italiano Paolo Andreucci, poi, sarà al volante di una Renault Clio Rally4, al debutto in anteprima mondiale. Targa Florio che si correrà interamente tra venerdì 7 e sabato 8 maggio: 10 le prove speciali in programma, prossimo appuntamento del Campionato Italiano il Rally di San Marino a fine giugno.

