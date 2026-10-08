RALLY Al via il 24° RallyLegend: i primi preparativi al Village Nel pomeriggio con la conferenza stampa di presentazione, intanto arrivano i primi appassionati

Entra nel vivo l'edizione numero 24 di RallyLegend che scatta ufficialmente nel pomeriggio con la conferenza stampa di presentazione, alle 15 al San Marino Outlet. Intanto, al Village, proseguono i preparativi e arrivano i primissimi appassionati per fotografare e vedere da vicino le vetture che hanno fatto la storia di questa disciplina, presente e passata.

Nel video le anticipazioni di Alessandro Ciacci dal RallyLegend Village

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