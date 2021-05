Al via il 28° San Marino Revival

E' partita in mattinata l'edizione numero 28 del San Marino Revival, gara valida per la sesta prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Dopo le verifiche tecniche e sportive nella giornata di ieri, oggi la prima vettura è ufficialmente partita alle ore 9. L'arrivo è previsto in piazza Bertoldi a Serravalle verso le 16.40 dopo un percorso suggestivo che toccherà tutti e nove i Castelli della Repubblica di San Marino. Circa 60 gli equipaggi presenti e tanti nomi di spicco della regolarità italiana tra cui Giuliano Canè, vincitore di ben undici Mille Miglia.