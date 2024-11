Al via il 4° Halloween Ronde con oltre 150 equipaggi

Una formula vincente, capace di attirare tantissimi equipaggi sul Titano. E' tutto pronto per la quarta edizione dell'Halloween Ronde, l'ultimo rally della stagione 2024 organizzato dalla Scuderia San Marino. La chiusura delle iscrizioni ha confermato i “soliti” grandi numeri: oltre 150 al via tra Moderno, Storico e Rally Star. Confermato il programma di due giorni, sull'unica prova speciale da ripetere per ben 4 volte: sabato sera l'esordio sulla “Montegiardino-Maiano” - grande novità di quest'anno – e domenica i tre successivi passaggi prima dell'arrivo in Piazza Bertoldi a Serravalle nel pomeriggio.

Aperta ufficialmente la caccia ad Alessio Pisi e Nemo Mazza, vincitori dell'ultima edizione nel Moderno e nello Storico. Sarà un vero e proprio weekend “da brividi”, in tema con la gara.

Nel servizio le interviste a Simone Manzaroli (vice-presidente Scuderia San Marino) e Michele Trevisan (segretario generale FAMS)