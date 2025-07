RALLY Al via il 53° San Marino Rally tra partenze, qualifiche e prime speciali E' partita l'edizione numero 53 del San Marino Rally, quarto appuntamento del Campionato Italiano Terra, con qualifiche e prime PS. Il più veloce delle qualifiche è stato il campione in carica Battistolli, dopo due speciali comanda Trentin.

Quando in calendario arriva il momento del San Marino Rally si accende – nel cuore degli appassionati di quattro ruote – una fiammella. Perché la gara del Titano è tra le più impegnative e tecniche nel panorama italiano, nonché una delle più emozionanti. L'edizione numero 53 ha preso ufficialmente il via con la cerimonia di partenza ufficiale in Porta San Francesco. I grandi protagonisti del Campionato Italiano Terra hanno “sfilato” sul palco – con le loro splendide vetture – prima di iniziare a darsi battaglia con le prime prove speciali. In mattinata invece è stata la volta dello shakedown e delle qualifiche per i piloti del CIRT, nei 2km percorsi ad Acquaviva. Il più veloce di tutti è stato Alberto Battistoli. Il campione in carica, che viene dal successo nell'ultima prova al Rally Adriatico, ha potuto scegliere la sua posizione nell'ordine di partenza.

Nel pomeriggio invece il via alla corsa con la prova speciale interamente in territorio: la “Terra di San Marino”, da ripetere per tre volte. E dopo le prime due al comando c'è il giovane Giovanni Trentin al volante della Skoda Fabia RS. Alle sue spalle lo stesso Battistolli, distante appena due secondi, e Tommaso Ciuffi che segue a 6. Tra i piloti sammarinesi, occhi puntati su Jader Vagnini che ha sempre regalato spettacolo sulle strade di casa. San Marino Rally che proseguirà nella giornata di domenica con altre 6 speciali, da percorrere sulla “Pieve di Cagna” e sulla “Piandimeleto-Lunano” prima dell'arrivo in programma ancora in Porta San Francesco: alle 17.05 gli equipaggi dell'Historic, alle 17.35 i restanti.

