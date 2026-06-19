Al via il 54° San Marino Rally: partenze e spettacolo allo Stradone

Prima di “sporcarsi” tra polvere e sterrati, i protagonisti del San Marino Rally si sono dati appuntamento al Piazzale Lo Stradone per il via ufficiale a questa 54^ edizione. Il quarto round del Campionato Italiano Rally Terra, oltre al secondo dello Junior e il terzo del Terra Storico, è pronto a entrare nel vivo con i suoi 69 equipaggi iscritti. Applausi e foto per il leader del CIRT Marquito Bulacia, che sulle strade sammarinesi e del Montefeltro si era già imposto nel 2020. Il boliviano – al volante della Skoda – ha fatto subito la voce grossa, imponendosi nello stage di qualifica che permette di poter scegliere la posizione nell'ordine di partenza. Alle sue spalle altri due grandi attesi: il pluricampione italiano Paolo Andreucci che – a discapito dell'età – è ancora in piena forma e pronto a dire la sua e il fiorentino Tommaso Ciuffi, che insegue proprio Bulacia nella classifica del Terra.

Non poteva mancare poi il saluto degli appassionati a Jader Vagnini, pilota di casa e sempre capace di conquistare ottimi risultati tra i migliori della specialità. Porta San Francesco che ha accolto i protagonisti e che li ritroverà domani pomeriggio, intorno alle 17.35, per arrivo e premiazioni. Nel mezzo le 8 speciali, dalla “Terra di San Marino” alla “Piandimeleto-Lunano” e la “Torrente Apsa”: prove iconiche del Mondiale Rally anni '80 e '90 e ovviamente prove iconiche per un San Marino che guarda all'innovazione restando ancorato alla tradizione.







