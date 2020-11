Al via il FIA Volunteers & Officials

Oggi e domani si celebra il FIA Volunteers & Officials Weekend dedicato agli Ufficiali di Gara, evento indetto dalla Federazione Automobilistica Internazionale. In questa occasione la FAMS intende ringraziare il “GUG”, gruppo ufficiali di gara per il prezioso contributo, nel garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento delle gare automobilistiche. In un anno molto complicato come il 2020, gli ufficiali di gara della FAMS hanno dovuto fare rispettare le normative in materia di tutela della salute pubblica e si sono distinti per professionalità, passione ed entusiasmo.