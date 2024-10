RALLYLEGEND Al via la 22ª edizione di Rallylegend Tra gli equipaggi più attesi, il francese Adrien Formaux al volante di una Ford Puma Rally1 Hybryd

È quasi tutto pronto per la ventiduesima edizione di Rallylegend. Il palco partenze che doveva essere la sede principale per la conferenza stampa odierna. Alla fine gli organizzatori per le incerte condizioni di meteo hanno deciso di spostarla al Multieventi Sport Domus. Gli appassionati potranno già avere un primo confronto con i grandi piloti perché interverranno nella conferenza stampa odierna ben quattro titoli mondiali.

Quelli di Ari Vatanen, di Stig Blomqvist e i due di Mickey Biasion. Ci sarà anche Adrien Fourmeaux, il pilota della Ford Puma che corre attualmente nel mondiale rally. Uno dei grandi protagonisti di questa ventiduesima edizione di Rally Legend che è quindi pronta a partire.

Già diversi i fan che hanno affollato il Village nelle prime ore delle giovedì mattina, in quella che è un po' la giornata inaugurale e che vivrà il suo clou questa sera con la prova spettacolo.

La Sprint Legend Race che è stata confermata dallo scorso anno partenza alle ore 20 e 30 e quindi già ci si aspettano numeri da record sulle strade di San Marino per questa grande edizione. Edizione che vedrà anche la presenza, ovviamente, di una flotta di piloti sammarinesi: a capitanarla uno dei più storici, ovvero Stefano Rosati, lo abbiamo incontrato questa mattina per le verifiche tecniche e ci ha espresso le sue sensazioni prima dell'inizio di questo Rally Legend: "Il Rally Legend è una manifestazione unica, quindi tanta gente e già tutto il calore che ti danno. E' già una gara, siamo già in gara". Cosa ti aspetti da questa ennesima edizione? "Parto e spero di arrivare, poi quello che viene, viene. Non ho mai cercato il risultato per forza, quindi prima di tutto divertimento. Speriamo che la macchina ci assista e poi vedremo la fine. L'importante è dar spettacolo ai tanti appassionati sulle strade".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: