Al via la Dakar 2026: tutto quello che c'è da sapere

Il conto alla rovescia è finito. Archiviati i brindisi di Capodanno, il motorsport mondiale si rimette subito in marcia con la sua sfida più estrema: la Dakar, edizione numero 48 di una gara che continua a rappresentare il confine ultimo tra uomo, macchina e deserto. Anche quest’anno – per il settimo consecutivo – sarà l’Arabia Saudita a ospitare la competizione. Yanbu, affacciata sul Mar Rosso, sarà il cuore pulsante della manifestazione, sede di partenza e arrivo di un gigantesco anello che promette fatica, sabbia e selezione naturale. Il via ufficiale è fissato per il 3 gennaio, con il prologo: 23 chilometri di speciale cronometrata. Da lì in poi, due settimane di pura resistenza. Dopo sei giornate di gara, la carovana – composta da 812 partecipanti e 433 veicoli – raggiungerà Riyadh per il giorno di riposo, il 10 gennaio. Dal giorno successivo scatterà la seconda parte della corsa, fino al ritorno a Yanbu il 17 gennaio. I numeri raccontano da soli la brutalità dell’edizione 2026: 7.994 km totali per le auto, di cui 4.880 km cronometrati, 7.906 km per le moto, con 4.748 km di speciali. Distanze che rendono questa Dakar una delle più massacranti di sempre, più per la lunghezza complessiva che per la complessità tecnica del tracciato.

Il 2026 segna un cambio importante nella struttura della gara. Gli organizzatori hanno deciso di eliminare la tappa crono di 48 ore, reintroducendo invece due tappe Marathon, una per ciascuna settimana: la prima tra tappa 4 e 5, la seconda tra tappa 9 e 10. Qui i piloti dovranno cavarsela da soli: niente assistenza meccanica esterna durante il bivacco notturno. Un ritorno allo spirito più crudo della Dakar.

Tra le moto, il riferimento è Daniel Sanders, campione del mondo e vincitore della Dakar 2025, chiamato a difendere il titolo. KTM si presenta con una formazione di altissimo livello, che comprende anche Luciano Benavides ed il giovane talento Edgar Canet. La sfida più accesa arriva però da Honda, che schiera un quartetto temibile: Schareina, Brabec, Van Beveren e Howes. Attenzione anche alle outsider Hero e Sherco. La categoria auto promette uno spettacolo di altissimo livello. Ford arriva al via con ambizioni concrete dopo l’anno di rodaggio: al volante dei Raptor ci saranno Carlos Sainz e Mattias Ekström oltre a Roma e Bergkvist. Il campione in carica è il beniamino di casa, Yazeed Al Rajhi, ancora al volante della Toyota Hilux. La casa giapponese completa il proprio schieramento ufficiale con Lategan, Quintero e Toby Price, già vincitore della Dakar in moto. Grande attesa anche per Dacia, che schiera una line-up da sogno: Nasser Al-Attiyah, a caccia del sesto trionfo, e Sebastien Loeb, alla sua decima Dakar, ancora alla ricerca della prima vittoria.







