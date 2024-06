RALLY Al via questa sera la 52esima edizione del San Marino Rally Alle 19.30, cerimonia di presentazione alla Porta del Paese

Tre gare con tre vincitori diversi per un Campionato Italiano che sta regalando spettacolo ed emozioni senza precedenti. Il Tricolore Terra arriva a San Marino dove è in programma il quarto appuntamento stagionale, l'ultimo prima della pausa estiva.

La 52esima edizione di una delle gare più prestigiose del panorama italiano, prevede tre prove speciali da ripetere tre volte per un percorso totale di 370km di cui 65 cronometrati. La speciale più lunga di quasi 9 chilometri e denominata “Terra di San Marino”, si corre interamente all'interno della Repubblica.

Al via 94 equipaggi di cui 20 in lotta per tricolore storico e 74 su vetture moderne. Tre piloti, Umberto Scandola, Alberto Battistolli e Tommaso Ciuffi sono racchiusi in appena 8 punti e si giocheranno il primato in classifica sugli sterrati di una gara che ha scritto pagine indelebili del rallysmo internazionale.

