GP SAN MARINO RIMINI Albani: "Il nostro è un evento di sistema ogni anno cerchiamo sempre di fare meglio" Il Direttore del Misano World Circuit Marco Simoncelli, Andrea Albani parla del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini come un evento di sistema e della grande sinergia tra Regione, Repubblica di San Marino e Misano

"È vero che il mondiale sembra ormai deciso" - dichiara- Andrea Albani - Direttore del Misano World Circuit Marco Simoncelli ma abbiamo tanti piloti italiani che incuriosiscono per la loro bravura il pubblico e un impianto di impatto e grande attrattiva non solo per gli appassionati ma anche per le famiglie. Ogni anno cechiamo di alzare l'asticella e puntiamo al record dello scorso anno quando a Misano, nel weekend, ci furono 163 mila presenze".

