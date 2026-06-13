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Albani: "Rinnovo SBK progetto di prospettiva". De Pascale: "F1 via da Imola? Un errore, pronti a riportarla dove deve stare"

Misano prolunga il rapporto con la Superbike fino al 2031, mentre il presidente della Regione si augura, anche con l'aiuto del governo, di riportare l'Enzo e Dino Ferrari nel calendario della Formula 1.

13 giu 2026
Misano prolunga il rapporto con la Superbike fino al 2031, mentre il presidente della Regione si augura, anche con l'aiuto del governo, di riportare l'Enzo e Dino Ferrari nel calendario della Formula 1.
Misano prolunga il rapporto con la Superbike fino al 2031, mentre il presidente della Regione si augura, anche con l'aiuto del governo, di riportare l'Enzo e Dino Ferrari nel calendario della Formula 1.

Prolungato l'accordo tra la Superbike e il Misano World Circuit Marco Simoncelli, che ospiterà il GP d'Emilia-Romagna delle derivate di serie almeno fino al 2031. "Siamo molto felici - commenta Andrea Albani, managing director del circuito - abbiamo lavorato in questi anni per sviluppare il circuito e trasformarlo nel grande parco del motorsport e progetti cardine come la MotoGP e la Superbike sono fondamentali. Oggi andiamo ad annunciare, con grande entusiasmo, il rinnovo del contratto del Mondiale Superbike, l'Emilia-Romagna Round, fino al 2031. Quindi un lungo progetto di prospettiva che ci permetterà di continuare a fare quello sviluppo e rendere il nostro distretto unico e riconoscibile nel mondo".

"Veramente un grande lavoro di squadra - aggiunge Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna - del circuito, di tutte le istituzioni locali, per un circuito straordinario che sta avendo risultati incredibili e per una Motor Valley dell'Emilia-Romagna che veramente sta segnando la storia in tutte le competizioni. Tanti investimenti, tanta energia da questo territorio e risultati che ovviamente ci fanno emozionare".

De Pascale parla anche della questione Formula 1 che per questa stagione ha deciso di non correre a Imola. Con la speranza che, dal 2027, possa rimettere in calendario un GP dell'Emilia-Romagna: "Questo territorio è pronto a cogliere tutte le opportunità. Lo sanno in Formula 1, sanno che c'è una grande alleanza territoriale che è pronta a cogliere le opportunità. Io penso che sia stato un errore quello della Formula 1 e che sia anche un po' tradire una parte della sua storia, aver lasciato Imola. Se ci saranno dei ripensamenti, questa terra è pronta a mettersi in gioco. Speriamo ovviamente che anche il governo italiano si batta. Inizialmente ci aveva detto che non era possibile avere due Gran Premi in un Paese solo, la Spagna purtroppo ce l'ha fatta, anche a discapito nostro, ma se si vuole ripartire ovviamente Imola e l'Emilia-Romagna sono pronti. Noi chiediamo di rivalutare la posizione di Imola, che merita di ospitare il Gran Premio di Formula 1, e penso che sia un valore aggiunto anche per tutti i piloti. Non c'è un pilota che non voglia correre a Imola e credo che sia un fatto sportivo anche quello di riportare Imola dove deve stare".




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