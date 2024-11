RALLY Alberto Battistolli ha vinto il Titolo Tricolore Terra Il pilota vicentino ha trionfato nel Rally delle Marche, ultima prova del Campionato Italiano terra

Alberto Battistolli ha vinto il Titolo Tricolore Terra.

​​​​​​​Alberto Battistolli ha vinto il titolo tricolore Rally Terra. Il portacolori della Skoda Fabia RS ha dominato la 17esima edizione del Rally delle Marche ed ha conquistato il primo campionato italiano in carriera. Battistolli ha approfittato del ritiro di Tommaso Ciuffi, uscito di strada nel corso della quarta prova speciale. Secondo posto in gara ed anche nel tricolore terra per Umberto Scandola. Il pilota veneto ha preceduto il finlandese Lavio che ha chiuso la gara marchigiana sul gradino più basso del podio. Da segnalare il 15esimo posto assoluto del sammarinese Jader Vagnini.

