Alessio Pisi ha vinto il rally Bianco Azzurro

Hanno vinto 4 prove speciali a testa, hanno regalato tanto spettacolo e un duello davvero entusiasmante. Alessio Pisi e Jader Vagnini. Sono stati loro gli autentici protagonisti della 21esima edizione del rally bianco Azzurro. Una gara che ha visto al via 54 equipaggi, con nove prove speciali tutte su asfalto e un totale di 49 chilometri cronometrati. Comincia meglio il pilota della Skoda numero 4, che si aggiudica le prime due prove speciali, portandosi al comando con un margine di quasi 2 secondi.

Annullato per problemi organizzativi, il primo passaggio sulla prova della casa, Jader Vagnini reagisce nel quarto tratto cronometrato, facendo segnare il miglior tempo e riducendo il distacco ad un secondo e mezzo. Il pilota ligure però è stato capace di consolidare il primato nel secondo giro mattutino. Pisi ha vinto sia la 4à che la 5à prova speciale, chiudendo con un vantaggio di 5 secondi e 8 decimi. Jader Vagnini non si è perso d'animo. Il pilota sammarinese ha fatto segnare il miglior tempo in tutte e tre le prove del pomeriggio. Una rimonta entusiasmante che però non è bastata per conquistare la vittoria.

Alessio Pisi ha chiuso con appena 6 decimi di vantaggio su Jader Vagnini e per la prima volta scrive il proprio nome nell'albo d'oro del rally Bianco Azzurro. Completa il podio, Poalo Segantini con un ritardo di 32 secondi. Quarto posto per il lettone Gryazin e quinto per Pietro Penserini. Sono stati invece costretti al ritiro, Alex Raschi, per un problema al motore della sua Hyundai I20 e Stefano Magnani che ha dovuto abbandonare già nel corso della prima prova speciale. Da segnalare il sesto posto di Massimo Bizzocchi e il settimo di Danilo Tomassini.