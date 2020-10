Alex De Angelis annuncia l'addio alle corse A Le Mans, l'ultima gara della carriera,: "Ho fatto una carriera che reputo incredibile, ho visto e conosciuto persone e paesi bellissimi, tante realtà che mi hanno arricchito nel corso degli anni"

Alex De Angelis annuncia l'addio alle corse.

Con un post sulla sua pagina social, Alex De Angelis ha deciso di annunciare l'addio alle corse. Il pilota sammarinese concludere la carriera in sella con l'ultimo round della Moto-E in programma a Le Mans. "Vent’anni, si legge, da pilota professionista nel Campionato Mondiale: vittorie, podi, gioie e dolori, ma soprattutto metà della mia vita spesa in giro per il mondo a tutta velocità". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Una carriera che continuerà comunque nel mondo delle due ruote con altri ruoli: team manager, istruttore federale, commentatore. 20 anni in sella alle moto senza rimpianti: "Ho fatto una carriera che reputo incredibile, ho visto e conosciuto persone e paesi bellissimi, tante realtà che mi hanno arricchito nel corso degli anni"





I più letti della settimana: