Alex De Angelis è il nuovo manager di Gabriel Tesini

L’ex pilota della MotoGP e collaudatore della Ducati per lo sviluppo della nuova MotoE, Alex De Angelis affronterà una nuova e inedita sfida nel corso del 2023. Il sammarinese, da anni attivo nella ricerca di nuovi talenti e nella valorizzazione di giovani piloti ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza in veste di manager del pilota emergente Gabriel Tesini.

De Angelis e Tesini, entrambi cittadini della Repubblica di San Marino, hanno stretto una collaborazione per vedere crescere sempre di più la presenza di piloti del Titano sulla scena internazionale.

Gabriel Tesini, classe 2009, ha già fatto vedere molto riguardo al suo talento per le competizioni in moto. Componente dei Talenti Azzurri della FMI, ha vinto il Campionato Italiano Minimoto C e il Campionato Europeo Minimoto nel 2020, ha conquistato il secondo posto nel Campionato MiniGP 50cc nel 2021 e lo scorso anno è stato il miglior Roockie della PreMoto3 nel CIV, chiudendo il campionato in quinta posizione.

Nel 2023 Gabriel Tesini correrà ancora nella PreMoto3 cercando di portare il più in alto possibile i colori della squadra lombarda AC Racing Team e lo farà con al suo fianco Alex De Angelis.