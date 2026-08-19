MOTO 2 Alex De Angelis rinnova con il Team Pramac (Moto 2) L'ex pilota sammarinese oggi Team Manager Pramac in Moto 2, si dichiara molto soddisfatto dell'attuale momento e guarda con fiducia al futuro. Il Team Pramac lo ha confermato anche per il prossimo anno

Alex De Angelis Team Manager Pramac Moto 2: "In Moto2 con Guevara stiamo facendo una stagione veramente ottima, siamo secondi in campionato, l'ultima gara abbiamo avuto anche con un po' di fortuna, rimontando 9 punti sul leader del campionato González, direi un momento molto positivo. Guevara è in super forma, la nostra squadra sta lavorando molto bene, stiamo facendo veramente la differenza e quindi speriamo di continuare così e di avvicinarci sempre di più a González per poi giocarcela alla fine. Stiamo dando veramente il massimo per cercare di trovare qualche soluzione tecnica che comunque già nell'ultima gara ha dato qualche riscontro positivo perché noi abbiamo questo problema che è chiamato chattering, questo saltellamento della gomma anteriore che probabilmente se riusciremo a risolvere a quel punto lì potremo veramente pensare in grande. Ferrandez è andando molto molto bene, lui ha 18 anni, è veramente molto giovane e tra l'altro non ha fatto un percorso standard come tutti quanti passando dalla moto 3, lui è arrivato dal campionato spagnolo per poi passare direttamente al mondiale e quindi tantissime piste non le conosce, e questa cosa qui, ve lo posso dire da ex pilota, fa la differenza. Il secondo anno quando ritorni in una pista che hai imparato l'anno prima puoi sicuramente andare molto molto più forte, quindi siamo molto contenti di lui e crediamo che con lui l'anno prossimo possiamo fare bene"

La tua personale esperienza che stai dando a questi piloti e soprattutto immagino che anno dopo anno c'è una crescita anche per Alex De Angelis ?

"Sì l'anno scorso per me è stato il primo anno con Prama che è con questa nuova figura di team manager, quest'anno ovviamente sta andando tutto molto meglio non solo proprio a livello di risultati ma anche come tipo di lavoro mi trovo più in agio, l'anno scorso un po' di scotto ovviamente si è pagato ma la cosa bella è che Gino Borsoi che è la persona che mi ha scelto con il patron Campinoti mi ha dato tutto il suo supporto e il tempo e il modo anche di apprendere da lui e quindi questa cosa qui mi ha aiutato tantissimo e quest'anno ne vediamo i frutti. Non solo nei risultati ma proprio anche nello star bene all'interno del box che è la cosa più importante"

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