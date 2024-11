MOTOMONDIALE Alex De Angelis sarà in Moto2 come team manager di Pramac Racing Nuova avventura nel 2025 per il sammarinese che lavorerà con Tony Arbolino e Izan Guevara.

Alex De Angelis sarà in Moto2 come team manager di Pramac Racing.

Nuova avventura per Alex De Angelis. L'ex pilota sammarinese sarà il nuovo team manager di Pramac Racing in moto2. De Angelis concluderà il rapporto di collaudatore con Ducati per la MotoE per dedicarsi a questo nuovo ruolo che lo vedrà impegnato nel 2025 con Tony Arbolino e lo spagnolo Izan Guevara.

