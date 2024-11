MOTOMONDIALE Alex De Angelis torna nel Motomondiale L'ex pilota sammarinese sarà il team manager di Pramac Racing in Moto2.

"La soddisfazione è immensa - ha detto Alex De Angelis -perché ritornare nel motomondiale con una carica così importante, ovvero il team manager, di un team che in questo momento è il campione del mondo in carica MotoGP e tra l'altro con un marchio importantissimo sulla carena che sarà Yamaha. Questo accordo che c'è tra Pramac e Yamaha anche per la Moto2 e non solo per la MotoGP perché sarà proprio un progetto per portare i giovani alla prova della MotoGP reale"

Quando è nata l'idea con Gino Borsoi e Paolo Campinoti?

"In realtà è nata proprio per il Gran Premio di San Marino di Misano. Borsoi mi chiamò e mi chiese se ci potevamo vedere lì a Misano. Ho detto: sicuramente vengo a fare un giro a Misano quindi ci vediamo e parliamo e quando mi ha proposto questa cosa io non ci credevo. Perché in realtà non mi sono mai proposto per cercare lavoro, nessuno sapeva che mi sarebbe piaciuto fare questa cosa e in realtà la sognavo, la speravo. Quindi questa telefonata che è arrivata mi ha riempito il cuore di gioia e credo che in 5-6 minuti di chiacchierata ci siamo stretti la mano e abbiamo trovato l'accordo"

Tra l'altro un team con due piloti molto promettenti, Guevara, lo spagnolo, che due anni fa ha vinto la Moto3 e adesso è uno dei piloti di punta in Moto2 e poi Tony Arbolino.

"Sì diciamo che nonostante siamo una squadra nuova non vogliamo partire solo per fare chilometri, diciamo che l'ambizione è altissima, Arbolino ha già 24 anni quindi se veramente spera nella MotoGP deve fare subito meglio di quello che ha fatto fino adesso, sappiamo che è un pilota che può vincere delle gare ma al momento non è molto costante, quindi cercheremo di aiutarlo a trovare la costanza che serve per poi farlo diventare veramente un pilota della MotoGP. Guevara sta già crescendo perché gara dopo gara proprio in Malesia, quindi la penultima gara del Moto Mondiale ha raggiunto il suo primo podio in Moto2, devo dire che come inizio anche per me non poteva succedere qualcosa di meglio"

