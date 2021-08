Alfa Romeo, Triump, Fiat tra le protagoniste del Giro dei Castelli

Oltre 50 gli equipaggi al via della 16' edizione del Giro dei Castelli, gara di regolarità partita da Murata per poi transitare lungo le strade della Repubblica di San Marino e fare tappa nei Castelli sammarinesi. L'arrivo poi a Poggio Berni per la festa di chiusura dell'edizione. Madrina dell'evento la svizzera Micky Martinelli a bordo dell'Alfa Romeo Giulia del 1972 del collezionista tedesco Martin Peskhe.

Presenti anche il centauro Genunzio Silvagni con all’attivo 3 titoli italiani in pista, e Alessandro Ancona campione italiano rally nel 1991. Bellissimi i modelli al via del Giro dei Castelli, auto storiche tra le quali spicca l'Alfa Romeo 6c 1750 gt del 1930. Numerosi i modelli anni cinquanta tra cui una splendida Porsche 356 cabrio, la Triump tr3, Morris Minor Convertible e la Fiat 1100.