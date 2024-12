Alfisti a San Marino: numeri importanti per il raduno delle Alfa Romeo Nel weekend oltre 60 Alfa Romeo hanno animato e colorato il Centro Storico di San Marino, con l'affascinante raduno delle vetture del "Biscione".

Oltre 60 vetture – moderne, storiche, stradali e da pista – a colorare il Centro Storico di San Marino. Grande successo per il raduno delle Alfa Romeo, organizzato dal club “Alfa Romeo Romagna”. Un tradizionale appuntamento, impreziosito – nel 2024 – dalla sosta nel Piazzale Lo Stradone. Una location affascinante con la possibilità per curiosi e appassionati di osservare da vicino e scattare foto alle macchine del Biscione, simbolo per la storia delle quattro ruote italiane.

La mitica Giulietta, la 75 e la 156, solo per citarne alcune: gli “alfisti” hanno messo in mostra i loro gioielli e, contemporaneamente, hanno potuto visitare San Marino in una giornata da ricordare. Il Titano si conferma terra di motori, continua il sodalizio con Alfa Romeo Romagna anche grazie alla collaborazione della Segreteria di Stato al Turismo.

