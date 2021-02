All'autodromo di Imola l'ultimo saluto a Gresini

All'autodromo di Imola l'ultimo saluto a Gresini.

In quello che per lui è stato come una seconda casa, l'autodromo di Imola, si è celebrato questa mattina, il funerale di Fausto Gresini. Il campione di motociclismo, e fondatore del Gresini Racing è morto il 23 febbraio, a 60 anni dopo aver combattuto per mesi contro il Covid. Un funerale in forma privata, ma con una diretta streaming su facebook per dare la possibilità ai tanti tifosi e amici di essere presenti, almeno virtualmente.

"Ciao amore, hai vissuto gli ultimi due mesi di vita in un inferno, ma non hai mai mollato e hai lottato per tornare a casa da noi, perché dicevi che eravamo la tua forza. Noi restiamo in pista e dimostreremo al mondo chi è la Gresini Racing". Queste parole piene d'amore con cui lo hanno ricordato la moglie e i figli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: