MOTOCROSS Alla "Baldasserona" lo spettacolo del Campionato Regionale Marche Dieci categorie di scena al Crossodromo di Borgo Maggiore con il successo del sammarinese Simone Gorini nella 125 junior. L'evento - organizzato da Moto Club San Marino e Cross Park Baldasserona - era aperto al pubblico.

Il rombo alla Baldasserona mancava da troppo tempo, il motocross a San Marino mancava da troppo tempo. E così il Moto Club San Marino – assieme al Cross Park Baldasserona – ha sfruttato il primo momento buono per organizzare la seconda tappa del Campionato Regionale MX Marche, la prima in assoluto post-Covid sul Titano. Pista tirata a lucido per i tanti iscritti che sono stati divisi in ben 10 categorie.

Nella “principale” - la 125 – c'è stato anche il successo di un pilota sammarinese: Simone Gorini ha trionfato nella categoria junior con la Husqvarna. 280 punti per il fratello dell'altro centauro biancazzurro Andrea, a pari merito con Alessandro Sadovaschi. Nella senior invece la vittoria è andata ad Alessandro Valeri. Non c'è stata storia nelle Challenge, bottino pieno per Marco Marzetti nella MX1 e per Francesco Gabbanelli nella MX2.

Grande spettacolo anche tra i più “piccolini”. Nelle Mini 65 trionfano Simone Beccari nei cadetti e Cristian Amali nei debuttanti mentre nelle Mini 85 davanti a tutti ci sono Andrea Cavallari per i junior e Simone Mancini – con lo stesso punteggio di Nathan Mariani – per i senior. Le ultime due - affascinanti - categorie riservate al Femminile con il primo posto di Claudia Paradisi e alle "Epoca - Old Style" dove la Honda di Stefano Cardellini ha avuto la meglio sulla Yamaha di Alessandro Calvaresi.



I più letti della settimana: