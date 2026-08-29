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Alla scoperta del Titano con il 21° Giro dei Castelli

Grande spettacolo per la 21^ edizione del Giro dei Castelli, organizzato dall'Automobile Club San Marino.

di Alessandro Ciacci
29 ago 2026

Solito spettacolo per la 21ª edizione del Giro dei Castelli, il tradizionale raduno turistico per auto storiche organizzato dall’Automobile Club San Marino. Una giornata che unisce la passione per le vetture d’epoca alla competizione, con le immancabili prove di precisione, e che gode dei patrocini delle Segreterie di Stato al Turismo e allo Sport. Un tour attraverso i nove Castelli della Repubblica con controlli timbro predisposti lungo il percorso per certificare il passaggio dei partecipanti.

Il Giro dei Castelli rappresenta inoltre la sesta tappa del Trofeo della Romagna, con i sammarinesi Matteo Neri e Andrea Berardi, campioni in carica, attualmente al comando della classifica. Non sono mancati grandi nomi del motorsport come Micky Martinelli, già campionessa europea e italiana di rally, e l'ex campionessa mondiale Umberta Gibellini, che ha curato anche l'affascinante Road Book illustrato a mano. Oltre ai trofei per i primi classificati di ogni categoria anche il premio per l'automobile più significativa – consegnato dall'Associazione Porta del Paese – e il premio speciale intitolato a Giorgio Zonzini, vincitore del Trofeo della Romagna.




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