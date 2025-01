Altoè e Drudi pronti a scendere in pista alla 24 Ore di Daytona I piloti della Scuderia San Marino iniziano il 2025 con una doppia sfida negli Stati Uniti.

Altoè e Drudi pronti a scendere in pista alla 24 Ore di Daytona.

La stagione 2025 parte a tutta velocità per Giacomo Altoè e Mattia Drudi, piloti con licenza sammarinese, che saranno impegnati in due importanti appuntamenti negli Stati Uniti. Il primo test sarà la "Roar Before Daytona 24h", preludio alla prestigiosa 24 Ore di Daytona, in programma una settimana dopo in Florida. Altoè, entusiasta di partecipare all'iconico evento, ha dichiarato: “La 24 Ore di Daytona è una delle mie gare preferite, sempre imprevedibile e combattuta fino all’ultima ora”. Drudi, a bordo dell’Aston Martin, si prepara con fiducia: “Abbiamo un’ottima vettura e ci sono tutte le condizioni per fare bene”. Entrambi puntano a un 2025 ricco di successi, tra competizioni negli Stati Uniti, Europa e Medio Oriente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: