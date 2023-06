SBK MISANO Alvaro Bautista trionfa anche in Gara 2 Lo spagnolo si conferma inarrivabile e fa doppietta a Misano. Alle sue spalle il turco Toprak, terzo Axel Bassani

Pronti via e si sa già come andrà a finire salvo incredibili eccezioni che a Misano non ci sono proprio state. Alvaro Bautista piega la concorrenza, il campione del Mondo in carica, è capace di staccare tutto il resto del plotone e vincere con ampio margine sugli inseguitori. Si tratta del successo numero 14 per il pilota spagnolo nella stagione 2023, numeri che rendono l'idea della superiorità del binomio Bautista-Ducati. Il weekend perfetto di Bautista fa da contraltare alla tremenda delusione vissuta dall'altro pilota Aruba, il santarcangiolese Michael Rinaldi. Il pilota romagnolo, secondo in Gara 1, è caduto a cinque giri dal termine nel tentativo di sorpassare Toprak, toccando la ruota posteriore della Yamaha del pilota turco. Un errore con cui Rinaldi ha buttato via un podio praticamente certo, consentendo al turco di andarsi a prendere una comoda seconda posizione. Terzo Axel Bassani, bravo a contenere i tentativi di rimonta del sei volte iridato Jonathan Rea, quarto all'arrivo davanti a Xavi Vierge. Sesta posizione per Andrea Locatelli, settima per lo stoico Danilo Petrucci, in pista nonostante la brutta caduta rimediata nella Super Pole, Gerloff, Oettl e Gardner hanno completato la top ten. Male Scott Redding, 14esimo, mentre non hanno terminato la corsa Baldassarri, Vitali e Ruiu.

