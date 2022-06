FORMULA 1 Anche a Baku una super pole di Leclerc Il ferrarista fa segnare il miglior tempo davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen

Anche a Baku una super pole di Leclerc.

Ancora una pole position per Charles Leclerc. Nelle qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan, ottava tappa stagionale, il pilota della Ferrari ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez, staccata di due decimi. In seconda fila Max Verstappen e Carlos Sainz. Quinto tempo per Russell mentre Hamilton partirà settimo.

