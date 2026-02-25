TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:06 “Sound & Wellness”, a Sanremo focus su voce e salute 14:32 Ryanair, dal “Fellini” nuove rotte per Manchester, Colonia e Catania 13:33 Appuntamenti istituzionali per i Capitani Reggenti: visitato il Quartiere delle Milizie e la sede centrale della Polizia Civile 12:48 Champions, Chivu: "C'è amarezza perché siamo usciti" 11:26 San Marino, funivia chiusa dal 23 febbraio al 27 marzo per revisione decennale 10:16 Rimini, arrestato 25enne con oltre 1,7 chili di hashish: era sospettato di consegne di droga a domicilio 09:45 Apicoltura: seconda serata di formazione promossa dalla Cooperativa Sammarinese 09:41 Rimini, chiuso minimarket davanti alla stazione: era diventato ritrovo di pregiudicati 07:36 Sanremo, grande apertura con i 30 big in gara. In top five: Arisa, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Fulminacci 07:33 L'Inter fuori dalla Champions, il Bodo/Glimt vince 2-1
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Anche la Scuderia San Marino a Roma per le premiazioni ACI Sport

25 feb 2026
Anche la Scuderia San Marino a Roma per le premiazioni ACI Sport

È ripartita la stagione della Scuderia San Marino con due appuntamenti con il rally e uno di regolarità, oltre a una prestigiosa partecipazione alle premiazioni di ACI che ha celebrato i campioni dell’automobilismo 2025. Due ronde in primo piano, con il dodicesimo appuntamento del Ronde della Val Merula in cui ha preso parte Angelo Montanari e Gianni Amaducci che a bordo della Skoda Fabia hanno chiuso al 28° posto assoluto. Al Ronde del Canavese era al via la naviga Daiana Darderi al fianco del pilota Davide Porta, i due si stavano giocando la vittoria fino alla fine quando una foratura all’ultima prova ha compromesso le loro possibilità di salire sul podio chiudendo al trentaduesimo posto. La regolarità ha fatto tappa a Como con il Trofeo Classic Lago di Como, seconda tappa del Campionato Italiano Regolarità ACI Sport 2026, dove ha partecipato il navigatore Francesco Bartolini insieme a Isaia Zanotti, portando a casa la vittoria di classe da 1600 a 2000 nel raggruppamento RC5. Infine, a Roma si sono tenute le premiazioni di ACI all’Auditorium Conciliazione con protagonista anche la società sammarinese. Sul palco sono saliti Nemo Mazza e Riccardo Biordi per la vittoria del Campionato Italiano Rally Terra Storico e il membro del Direttivo della Scuderia Giovanna Francini, che ha ritirato il premio per la vittoria della Scuderia San Marino nella coppa dedicata alle Scuderie.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori