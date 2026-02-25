Anche la Scuderia San Marino a Roma per le premiazioni ACI Sport

È ripartita la stagione della Scuderia San Marino con due appuntamenti con il rally e uno di regolarità, oltre a una prestigiosa partecipazione alle premiazioni di ACI che ha celebrato i campioni dell’automobilismo 2025. Due ronde in primo piano, con il dodicesimo appuntamento del Ronde della Val Merula in cui ha preso parte Angelo Montanari e Gianni Amaducci che a bordo della Skoda Fabia hanno chiuso al 28° posto assoluto. Al Ronde del Canavese era al via la naviga Daiana Darderi al fianco del pilota Davide Porta, i due si stavano giocando la vittoria fino alla fine quando una foratura all’ultima prova ha compromesso le loro possibilità di salire sul podio chiudendo al trentaduesimo posto. La regolarità ha fatto tappa a Como con il Trofeo Classic Lago di Como, seconda tappa del Campionato Italiano Regolarità ACI Sport 2026, dove ha partecipato il navigatore Francesco Bartolini insieme a Isaia Zanotti, portando a casa la vittoria di classe da 1600 a 2000 nel raggruppamento RC5. Infine, a Roma si sono tenute le premiazioni di ACI all’Auditorium Conciliazione con protagonista anche la società sammarinese. Sul palco sono saliti Nemo Mazza e Riccardo Biordi per la vittoria del Campionato Italiano Rally Terra Storico e il membro del Direttivo della Scuderia Giovanna Francini, che ha ritirato il premio per la vittoria della Scuderia San Marino nella coppa dedicata alle Scuderie.







