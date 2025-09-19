Anche Tania Canton sceglie San Marino

Oltre 160 rally come navigatrice, almeno una quindicina da pilota, anche Tania Canton sceglie la San Marino. Il Congresso di Stato ha infatti concesso la residenza atipica alla co-pilota italiana. Nel mondiale rally conta 10 partecipazione, con debutto nel 2004 con Pier Francesco Zanchi su Mitsubishi Lancer Evo VII. Tania Canton è stata anche navigatrice di piloti come Luca Persoli, partecipando anche al Rally di San Marino e di Simone Campedelli, con il quale ha recentemente conquistato il terzo posto assoluto al Rally del Lazio, prova valida per il Campionato Italiliano Assoluto Rally.

Canton è l'ultima, in ordine di tempo, di una serie di sportivi che hanno ottenuto la residenza per meriti internazionalmente riconosciuti. In particolare ciclisti professionisti come Isaac Del Toro e Simone Velasco – hanno scelto il Titano attratti dal suo sistema fiscale agevolato, che offre una tassazione del 7% sui redditi extranazionali. Prima di lei Chiara Consonni, campionessa olimpica nella Madison femminile di ciclismo su pista a Parigi 2025.