Andrea Albani: "Gp di San Marino punto di riferimento del motorsport"

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nasce nel 2007, quindi inizia a avere una storia veramente molto importante, siamo un punto di riferimento nel motorsport e la connessione del circuito con il territorio, con la Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini è qualcosa di fondamentale. Insieme abbiamo costruito un grande progetto di sistema e l'iniziare da San Marino con un evento così importante che coinvolge i piloti, la stampa e la comunità e ovviamente i tanti turisti che sono presenti sul territorio è qualcosa di unico e fondamentale, è diventato veramente molto attrattivo e quindi la parte sportiva insieme a quello che noi definiamo il fuori salone, la Riders Land Experience, è diventato un format veramente molto vincente e queste sono le basi anche per il futuro.







