Andrea Crugnola, Re di Roma, Re d'Italia Il pilota varesino della Citrone vince il Rally di Roma Capite e conquista il tricolore con tre gare di anticipo.

C'era grande attesa per l'11ª edizione del Rally di Roma Capitale e le aspettative sono state confermate. Pubblico delle grande occasioni e piloti di assoluta qualità. Tra tutti brilla Andrea Crugnola, il pilota varesino della Citroen, si prende gara e titolo tricolore. L'appuntamento nella Città Eterna valeva come sesto round del Campionato Europeo e quinto del Campionato Italiano Assoluto.

Con 141 punti Crugnola si aggiudica il titolo per la terza volta in carriera la seconda consecutiva. Il pilota italiano è stata grande dominatore della gara romana aggiudicandosi ben 8 delle 13 prove speciali in programma. Preso il comando dopo la prima prova, Crugnola non ha mai abbandonato la posizione di leader. Uno scudetto conquistato dominando, con tre gare di anticipo. Una vittoria impreziosita dalla presenza dei protagonisti del Campionato Europeo. Oltre 90 le auto al via e Crugnola ha chiuso davanti a tutti, anche la power stage conquistando i tre punti addizionali.

È la prima vittoria del pilota della Citroen al Rally di Roma Capitale. Numeri impressionanti quelli di Crugnola, che con questo terzo successo diventa il quinto pilota più vincente nell'albo d'oro dell'italiano, raggiungendo Cunico, Fassina e Vudafieri. Un titolo assegnato con grande anticipo. Per risalire al precedente, occorre scomodare Cerrato, che c'era riuscito nel 1989. Crugnola, navigato da Ometto, ha di fatto lasciato solo 3 punti al Ciocco e 1 a San Marino, vincendo 20 su 49 prove disputate. Sul podio del Rally di Roma Capitale, Giandomenico Basso a 23 secondi e Hayden Paddon a 54. Il pilota neozelandese guida la classifica ERC con 163 punti davanti al lettone Sesks a 108.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: