RALLY Andrea Crugnola trionfa al Rally Roma Capitale Il pilota della Citroen ha preceduto un ottimo Simone Campedelli

Un solo, unico, grande protagonista. Andrea Crugnola ha vinto il Rally di Roma Capitale, conquistando il terzo successo consecutivo, il quarto in cinque gare del campionato assoluto. Il pilota varesino ha fatto segnare il miglior tempo in 7 delle 13 speciali disputate.



Al comando del rally dall'inizio della prima tappa, il portacolori di casa Citroen ha legittimato il successo nella seconda giornata di gara, dove è stato il più veloce in cinque delle sei prove in programma. Crugnola ha preceduto la Skoda Fabia RS di Simone Campedelli. Il pilota romagnolo ha confermato l'ottimo stato di forma chiudendo al secondo posto con un ritardo di 22 secondi e 2 decimi.



A completare il podio del Rally di Roma, lo spagnolo Efren Llarena, vincitore della speciale d'apertura della seconda tappa, ma staccato di quasi 28 secondi da Andrea Crugnola. Quarto posto per Simone Tempestini, davanti al giovane francese Mathieu Franceschi mentre il neozelandese Hayden Paddon ha chiuso al sesto posto al volante di una Hyundai I20. Solo nono, Giandomenico Basso. Il pilota della Toyota Yaris non è mai riuscito ad entrare nella lotta per il vertice ed ha chiuso con oltre un minuto di ritardo.



Costretti al ritiro, il norvegese Mads Ostberg e Paolo Andreucci. In classifica generale, Andrea Crugnola ha ora 16.5 punti di vantaggio su Simone Campedelli quando mancano due gare al termine della stagione. Prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto, il 13 e 14 settembre con il Rally 1000 miglia.



