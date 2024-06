RALLY Andrea Crugnola vince il "Due Valli" e balza in testa al campionato Secondo posto per il cesenate Simone Campedelii

Andrea Crugnola vince il "Due Valli" e balza in testa al campionato.

Con una impressionante prova di forza, Andrea Crugnola ha vinto la 42esima edizione del rally Due Valli ed è tornato in testa al Campionato Italiano Assoluto. Una gara dominata dal campione in carica che al volante di una Citroen C3 Rally2 ha centrato la terza vittoria su quattro gare, facendo segnare il miglior tempo in 6 delle 7 prove speciali in programma. Per il pilota varesino si tratta anche della terza firma nell’albo d’oro della gara veronese, un successo che gli permette di consolidare la classifica del titolo tricolore. Tutto questo anche per l’uscita di scena di Giandomenico Basso. Il pilota della Yaris Rally2 è stato costretto al ritiro dopo aver toccato una chicane, nel penultimo tratto cronometrato.

Chi invece è riuscito a capitalizzare al massimo la gara veronese, è stato Simone Campedelli, navigato da Tania Canton. Il pilota romagnolo ha sfruttato il ritiro di Giandomenico Basso per andarsi a prendere il secondo posto finale con 46 secondi di ritardo da Andrea Crugnola. Un piazzamento che permette a Campedelli di guadagnare anche la seconda posizione nella graduatoria generale. Tra le conferme del Due Valli c’è anche Marco Signor. Il portacolori della Skoda Fabia RS ha festeggiato il terzo gradino del podio e soprattutto un’altra vittoria nel CIR Promozione.

Prossimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto, dal 26 al 28 luglio, con il Rally di Roma Capitale.

