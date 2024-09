Andrea Crugnola vince il Rally 1000 Miglia ed è Campione d'Italia per la quarta volta

Semplicemente inarrestabile. Non ci sono altri termini per descrivere Andrea Crugnola che trionfa per l'ennesima volta nel Campionato Italiano Assoluto – con una gara d'anticipo - e aggiorna i suoi grandi numeri: quarto titolo tricolore, il terzo consecutivo dopo quelli del 2023 e 2024. Il pilota varesino ha dominato il Rally 1000 Miglia portando così a casa gara e campionato, con la solita prestazione impeccabile: 8 prove speciali conquistate sulle 11 in programma, comprese la Power Stage e la PS “Pertiche” svolta in notturna. Grazie a questa vittoria Crugnola raggiunge Arnaldo Cavallari e Giandomenico Basso nella classifica dei più vincenti nella storia del CIAR, davanti ci sono solo Dario Cerrato a 5 e l'irraggiungibile – almeno al momento – Paolo Andreucci con 11.

Sarebbe bastato il secondo posto tra le strade bresciane ma Crugnola non si è accontentato, lasciando poco o nulla agli avversari. Su tutti quel Simone Campedelli che si conferma seconda forza del Campionato Italiano ma è ancora costretto a cedere il passo. Lotta sul filo dei secondi con il leader – al volante della Citroen C3 – con il pilota romagnolo, alla guida invece della Skoda Fabia, distante poco meno di 24''. Gran weekend anche per Stefano Albertini: il bresciano, vincitore dell'ultima edizione del 1000 Miglia, ha centrato un prestigioso 3° posto dopo aver insediato Campedelli per la piazza d'onore. Il padrone di casa ha chiuso a 26'' di ritardo, a 29'' c'è invece Giandomenico Basso che ha cercato la rimonta ma si è dovuto accontentare della quarta posizione assoluta. Per Crugnola attesa la passerella finale al Rally di Sanremo, in programma 18-19 ottobre. Una settimana prima il neo-campione d'Italia sarà protagonista a San Marino per il RallyLegend, pronto a dar spettacolo con una Peugeot 106 Maxi.