Andrea Dovizioso al Rallylegend 2019

Grandissimo colpo per il Rallylegend 2019, che tra i partecipanti annovererà anche Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati - vicecampione del mondo in carica in MotoGP - prenderà parte alle 4 prove speciali della domenica mattina, le ultime della rassegna: quelle de "I Laghi" e quelle "The Legend". Impegnato sulle strade del Titano anche Mattias Ekstrom, campione mondiale Rallycross 2016. Il Legend è in programma dal 10 al 13 ottobre.