MOTOGP Andrea Dovizioso alla Yamaha Il pilota romagnolo correrà il finale di stagione con la Yamaha del team Petronas e sarà compagno di squadra di Valentino Rossi

Andrea Dovizioso alla Yamaha.

La Yamaha ha ufficializzato il raggiungimento dell'accordo con Franco Morbidelli per la stagione 2022 e dopo il divorzio da Vinales anche per il finale di stagione 2021. "Non ci sono ancora le firme, ma appena Morbidelli tornerà dall'infortunio sarà già un nostro pilota" ha ammesso Lin Jarvis, direttore di Yamaha. Anche Andrea Dovizioso tornerà in MotoGP con il team SRT, ex Petronas. Il pilota romagnolo correrà il finale di stagione con la stessa squadra di Valentino Rossi.

