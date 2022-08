Andrea Dovizioso si ritira dopo il GP di San Marino

La conferma arriva direttamente dal team Yahama, Andrea Dovizioso non concluderà la stagione 2022 e dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si ritirerà dalla corse. Il pilota italiano sarà al via del GP di Silverstone di questo fine settimana, così come a quello d'Austria, mentre il 4 settembre a Misano sarà in pista per l'ultima gara della carriera. Il vincitore del mondiale 125 nel 2004 ha deciso di appendere il "casco al chiodo" dopo i risultati negativi delle ultime stagioni: "Purtroppo, ha detto Dovizioso, negli ultimi anni la MotoGP è cambiata profondamente. Da allora la situazione è molto diversa: non mi sono mai sentito a mio agio con la moto, e non ho saputo sfruttarne al meglio le potenzialità nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e tutta la Yamaha". Il pilota italiano ha aggiunto: "I risultati sono stati negativi, ma oltre a ciò, la considero comunque un'esperienza di vita molto importante. Quando ci sono tante difficoltà, occorre avere la capacità di gestire bene la situazione e le proprie emozioni. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati". Al posto di Andrea Dovizioso per concludere la stagione il collaudatore Cal Crutchlow.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: