Andrea Kimi Antonelli neo patentato a San Marino

In attesa del debutto in Formula 1 al volante della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli ha già annunciato il primo successo in stagione con un post sui social: Missione Compiuta. Il pilota italiano ha fatto sapere di aver superato l'esame per la patente. Antonelli ha compiuto 18 anni lo scorso agosto ed ora ha ottenuto la patente superando l'esame sulle strade di San Marino dove il giovanissimo pilota risiede.

Il mondiale di formula 1 inizierà in Australia il 16 marzo e Antonelli sarà al debutto al volante della Mercedes. La presentazione della squadra è prevista per il 24 febbraio, due giorni dopo i test pre-stagionali in Bahrain.