Andrea Pontremoli nuovo presidente di Motor Valley Development

Andrea Pontremoli, amministratore delegato del Gruppo Dallara, è il nuovo presidente per il biennio 2025-2027 di Motor Valley Development, l'Associazione che riunisce i principali brand a due e quattro ruote della "Terra dei Motori" emiliano-romagnola. Pontremoli, la cui nomina è avvenuta durante l'assemblea dei soci tenutasi dello scorso 27 febbraio, subentra a Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, che ha ricoperto il ruolo di presidente dell'associazione dal 2019.

Riconfermato vicepresidente Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico (Rimini). L'associazione rappresenta la Motor Valley, un distretto industriale d'eccellenza unico al mondo con 16.500 imprese del territorio con brand noti in tutto il mondo, come Ferrari, Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Pagani, Maserati ed Energica, con 14 musei, un circuito di 18 collezioni private, 11 piste da karting e 4 autodromi regionali (Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, Misano World Circuit "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico, Autodromo di Modena e Autodromo Varano de' Melegari "Riccardo Paletti").

"È per me un grande onore assumere il ruolo di presidente di Motor Valley Development, una realtà che rappresenta la passione e l'innovazione del nostro territorio. Assumo questo ruolo con spirito di servizio, portando avanti il lavoro che ha fatto Claudio Domenicali che ringrazio. - ha detto Andrea Pontremoli, neo presidente dell'Associazione Motor Valley Development -. Il mio impegno sarà quello di valorizzare il patrimonio che abbiamo guardando al futuro con la stessa determinazione e visione che hanno sempre contraddistinto le aziende del nostro territorio."

"Ricoprire il ruolo di presidente dell'associazione Motor Valley Development dal 2019 ad oggi è stato un privilegio e una grande responsabilità. Questo territorio rappresenta un'eccellenza unica al mondo non solo sotto il profilo industriale ma anche turistico, culturale e formativo, e riunisce i più prestigiosi brand italiani delle due e quattro ruote, custodi di un inestimabile patrimonio di competenza motoristica e tecnologica. Contribuire alla sua valorizzazione è stato per me motivo di grande orgoglio", ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati. "Ora, con profonda stima, passo il testimone ad Andrea - amico e professionista appassionato - certo che saprà guidare il futuro della Motor Valley con visione e dedizione."