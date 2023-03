RALLY Andreucci trionfa al Rally della Val d'Orcia Quinto posto assoluto per il sammarinese Jader Vagnini

Pioggia, nebbia, adrenalina ed un finale al fotofinish. Sono questi gli ingredienti del Rally della Val d’Orcia, prima prova del campionato italiano terra. Una gara bella, spettacolare, caratterizzata dal duello tra Paolo Andreucci e Giacomo Costenaro e decisa nell'ultima prova speciale. Alla partenza dell'ultimo tratto cronometrato, Giacomo Costenaro ha un vantaggio di oltre 10 secondi sul pluricampione italiano. Nell'ultima speciale, sulla distanza di nove chilometri e 770 metri, Paolo Andreucci compie un autentico capolavoro. Il pilota della Garfagnana impone un ritmo forsennato ed è l'unico in grado di scendere sotto i sei minuti. Un tempo strepitoso che gli permette di completare una fantastica rimonta e conquistare per il secondo anno consecutivo, la vittoria nella gara toscana. Nulla da fare dunque per Giacomo Costenaro che nell'ultima prova paga oltre 13 secondi e si deve accontentare del secondo posto assoluto. Al pilota di Marostica non è bastato aggiudicarsi 4 delle sette prove speciali in programma. Completa il podio della Val D'Orcia, la Skoda Fabia R5 di Tommaso Ciuffi, navigato dall'esordiente Pietro Cigni. Il pilota fiorentino è stato bravo, a resistere agli attacchi di Luca Panzani e mantenere il terzo posto, con un margine di 6 secondi e mezzo. Da segnalare l'ottimo quinto posto di Jader Vagnini. Il pilota sammarinese ha replicato lo stesso risultato ottenuto lo scorso anno e si è preso anche la soddisfazione del secondo tempo assoluto nell'ultima prova speciale, quella che ha consegnato la vittoria a Paolo Andreucci. Prossimo appuntamento con il tricolore terra, dal 19 al 21 maggio, con la trentesima edizione del rally dell'Adriatico.

