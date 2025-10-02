RALLYLEGEND Aneddoti, applausi e sicurezza: show alla conferenza stampa di Rallylegend L'edizione numero 23 si è aperta con la conferenza stampa alla presenza degli organizzatori, delle istituzioni e dei piloti: dalla "guest star" Kalle Rovanpera al ritorno di Gigi Galli passando per Biasion, Alen e tanti altri.

Le incerte condizioni meteo hanno spostato la conferenza stampa di Rallylegend all'interno, ma non hanno scalfito i toni altissimi, per la qualità di racconti e tanto altro. I motori si accenderanno con la prova spettacolo della “Sprint Legend Race” ma già la presentazione ha regalato spettacolo. C'erano ovviamente gli organizzatori Paolo Valli e Vito Piarulli – che da 23 edizioni trovano sempre qualcosa di nuovo per attirare pubblico – e c'erano le istituzioni, con il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e per il Turismo Federico Pedini Amati.

Ma la scena – e non poteva essere altrimenti – se la sono presi i piloti, le “guest star” di questa edizione numero 23. E' tornato sul Titano, con grande piacere, il fuoriclasse finlandese Kalle Rovanpera due volte campione del mondo e in piena lotta per conquistare il terzo titolo iridato. Particolarmente emozionante l'intervento di Gigi Galli, che torna a Rallylegend per dare spettacolo e per ricordare un amico della kermesse motoristica sammarinese come Ken Block. Il pilota italiano avrà alle note Alex Gelsomino, storico navigatore dello statunitense scomparso nel 2023. Negli ultimi anni il Legend è stato in grado di unire passato, presente e futuro del rally con vetture che spaziano dagli anni '60 alle WRC di ultima generazione, passando per le iconiche Gruppo B. Non potevano mancare dunque due mostri sacri delle quattro ruote come Miki Biasion e Markku Alen, sempre presenti sul Titano. Tra gli eventi collaterali l'anniversario dei 30 anni dal titolo mondiale conquistato da Colin McRae, ricordato in conferenza stampa dal fratello Alister. In programma un Trofeo nel quale verranno messe in palio le scarpe indossate dal campione britannico.

Ultimo, ma non per importanza, il deciso passo in avanti che è stato fatto quest'anno per la sicurezza con l'utilizzo di telecamere e droni, emulando ciò che già succede nel mondiale rally: sarà una prima volta a San Marino. Incremento degli steward del 40%, 200 equipaggi provenienti da 24 nazioni diverse e un evento che porterà circa 100.000 persone nel weekend: il Legend è finalmente pronto a partire.

